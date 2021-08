Verzoek voor gratis optreden bij Formule-1? 'Schandalig, asociaal en schaamteloos'

In de muziek- en evenementenbranche is een verzoek van prins Bernhard en de Dutch Grand Prix aan Nederlandse artiesten om gratis te komen optreden bij de Formule 1 in Zandvoort in het verkeerde keelgat geschoten.

Zanger Joshua Nolet van Chef'special maakte dit verzoek gisteren openbaar op Twitter. Het zegt volgens hem iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken, en alles wat daar achter zit.

Ook (geluids)technici, de mensen van het licht en anderen die meewerken aan concerten worden getroffen door de coronacrisis. "En dat afgezet tegen hossende mensen in stadions, 70.000 mensen op een meerdaags event in Zandvoort, het voelt gewoon even niet meer eerlijk. Gewoon au! Dat wilde ik even delen."