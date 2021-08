Rutte: terreurdreiging op vliegveld Kabul, verschrikkelijk dat mensen niet weg kunnen

"Maar het is slecht nieuws dat we Nederlanders met hun gezinnen en anderen die we hadden willen evacueren, op dit moment niet kunnen meenemen." Volgens Rutte werkt het kabinet er "koortsachtig" aan om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Hij noemde dat een "heilige plicht". Nederland werkt daarbij samen met andere Europese landen en landen in de regio.

Het kabinet vindt het "verschrikkelijk nieuws" dat mensen die nog op weg waren naar het vliegveld van Kabul daar niet meer naartoe kunnen. Dat zei demissonair premier Rutte in een korte verklaring over de toestand in Afghanistan. Hij zei dat de situatie op het vliegveld van Kabul de afgelopen uren zo is verslechterd dat er nu ook een terreurdreiging is.

Over de kritiek dat het kabinet te laat in actie is gekomen om mensen uit Afghanistan weg te halen, ook van veel Kamerleden, zei Rutte dat iedereen is overvallen door de snelheid waarmee Kabul is gevallen. "Maar wat wel of niet goed is gegaan, gaan we later nog in kaart brengen. Als er fouten zijn gemaakt, ben ik de eerste om die toe te geven."

Het kabinet zegt de afgelopen tijd zo'n 1500 mensen te hebben geëvacueerd. Hoeveel er worden achtergelaten, weet het niet precies. Volgens de premier gaat het om een aanzienlijk aantal.

'Demonstranten onbeschaafd'

Net als andere leden van het kabinet nam Rutte scherp afstand van de demonstranten in Ede die deze week protesteerden tegen de komst van Afghanen in legerplaats De Harskamp. "Ik was diep geraakt; hoe kun je het nou in je hoofd halen om dit zo te doen als je ook weet dat dit gehoord wordt door mensen die getraumatiseerd terugkeren uit Afghanistan?" Volgens de premier "snapt het overgrote deel van Nederland dat dit mensen zijn die onze bescherming verdienen, en die voor ons gewerkt hebben."

Rutte vindt de betogers onbeschaafd. Hij vroeg mensen die het oneens zijn met het beleid niet te demonstreren op plaatsen waar Afghanen worden opgevangen, maar bijvoorbeeld op het Malieveld. De premier benadrukte dat de Afghanen nu tijdelijk zijn gehuisvest en dat ze later zo veel mogelijk naar andere plekken worden gebracht.

