Aangespoeld lichaam op Terschelling vermoedelijk ex-eigenaar Duits modemerk

De man was in Hamburg aan boord gestapt van cruiseschip MS Europa. Het schip was onderweg naar Antwerpen toen hij op maandag 16 augustus vermist raakte.

Het gaat om een 81-jarige man uit Duitsland. Volgens de regio-omroep gaat het om multimiljonair Kai Wünsche uit Hamburg, maar de politie wil dat niet bevestigen. Wünsche was in de jaren 90 eigenaar van modemerken Joop! en Cinque. Hij leed volgens Duitse media al langere tijd aan depressies, schrijft NH Nieuws .

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.