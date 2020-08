Kaag wil helpen bij herstel haven, landen overleggen over hulp Libanon

Libanon is een land dat bekendstaat als een land met een corrupte overheid, maar Kaag is ervan overtuigd dat het geld goed terechtkomt:

"We kijken samen met de haven van Rotterdam hoe we door middel van de Wereldbank kunnen helpen, bij het bergen binnen de haven, zodat schepen met bijvoorbeeld voedsel weer kunnen aanleggen, maar ook bij de wederopbouw van de haven zelf", zei minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tegen de NOS. "Dat zijn heel moeilijke technische processen. We hebben enorme kunde en kennis en dat biedt ook weer kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, om daar iets goed te doen."

In Libanon dreigt na de explosie van dinsdag de totale ineenstorting. Economen hebben uitgerekend dat de klap mogelijk 25 procent van het bruto nationaal product heeft weggevaagd. Het land zat daarvoor al in een diepe economische crisis en is ook nog eens zwaar getroffen door de coronapandemie. De bevolking heeft geen enkel vertrouwen meer in de leiders van het land.

Onder VN-leiding

De donorconferentie was een initiatief van de Franse president Macron. De wereldmachten hebben de plicht om het volk van Libanon te hulp te komen, zei hij bij het begin van de conferentie. "Het is onze taak om snel en effectief in actie te komen en de hulpverlening ter plaatse te coördineren, zodat de hulp zo snel mogelijk bij de bevolking terechtkomt." De VN moet daarbij de leiding nemen.

De medische hulp en voedselhulp lijken goed op gang te komen. Zo stelde het Verenigd Koninkrijk op de conferentie 20 miljoen euro beschikbaar voor voedselhulp, Duitsland 10 miljoen euro voor noodhulp en de VS 15 miljoen dollar voor twee Amerikaanse universiteiten in Libanon.

Voor het herstel van de schade zijn miljarden nodig. Het is de vraag welke landen daar nog meer aan willen bijdragen, nu het coronavirus overal ter wereld een economische crisis heeft veroorzaakt.