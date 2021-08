De uitzending van 26 augustus

Waarom is de vaccinatiegraad in Kerkrade zo laag?

Het vaccinatietempo in Nederland is hoog. 85 procent van de 18-plussers heeft inmiddels een eerste vaccinatie gekregen en 75 procent is volledig gevaccineerd. Maar sommige regio's blijven achter. Een opvallende verschijning in die lijst is het Zuid-Limburgse Heilust, een wijk in het Kerkrade. Daar wil ongeveer 30 procent zich niet laten vaccineren.

In andere regio's waar de vaccinatiegraad laag is, is daar meestal een verklaring voor. Zo wonen in de Biblebelt veel mensen die zich om religieuze redenen niet laten vaccineren. Ook in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen is de vaccinatiegraad laag. Maar in Heilust spelen beide factoren geen grote rol. Wat is daar aan de hand? Nieuwsuur gaat langs en zoekt het uit.