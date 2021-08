Anderlecht-coach Kompany geniet van trainerschap, in goede en slechte tijden

Vincent Kompany heeft een glansrijke voetballoopbaan achter de rug en was in het veld een van de leiders die Manchester City in het vorige decennium naar de wereldtop leidde. Nu probeert de Belgische oud-verdediger als trainer het hoogste te halen. Dat moet vanavond met Anderlecht ten koste gaan van Vitesse in de beslissende play-offwedstrijd voor de Conference League.

De voormalig aanvoerder van België en Manchester City krijgt de kans om zich als trainer bij Anderlecht volop te ontwikkelen. "Volgens mij was ik al deels trainer toen ik speler was. Dus de transitie is heel geleidelijk verlopen. Het is voor mij gemakkelijker, omdat ik nu elk moment aan mijn passie kan besteden", zegt de 35-jarige Kompany. Opmars Hij zette in het seizoen 2019/2020 in een gecombineerde functie als speler en trainer van Anderlecht zijn eerste echte stappen in het vak. Kompany kende meteen een vuurdoop in een teleurstellend seizoen met de Brusselse club, waarin hij met Anderlecht naast Europees voetbal greep. Sinds afgelopen seizoen is Kompany fulltime trainer. De prestaties gingen vooruit met een vierde plaats in de eindstand en kwalificatie voor de voorrondes van de Conference League.

Vincent Kompany langs de lijn tijdens de eerste wedstrijd tegen Vitesse - ANP

Het afscheid als profvoetballer heeft de trainersloopbaan van Kompany naar eigen zeggen goed gedaan. "Als voetballer ben je twee uur op een veld, daarna wordt er van je verwacht dat je rust neemt en als je naast het veld ook je mening geeft, dan is dat eigenlijk een beetje te veel", vertelt hij over de nadelen van een gecombineerd trainerschap. Passie "Als trainer kun je elke minuut van de dag je eigen ploeg bestuderen. Groepsdynamiek is voor mij ook heel belangrijk, want dat kun je als trainer op een andere manier beïnvloeden dan bijvoorbeeld als aanvoerder. Maar het belangrijkste voor mij is dat ik er passie voor heb." Kompany zegt dat hij ondanks zijn lastige eerste eerste jaren ontzettend veel plezier in het trainersvak heeft gevonden. "Je leert jezelf kennen op de moeilijke momenten, maar zelfs op die moeilijke momenten geniet ik er nog van. Dus het zit goed."