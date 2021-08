Vandaag laatste Nederlandse evacuaties uit Kabul, 'pijnlijk moment' zeggen ministers

Nederland zal naar alle waarschijnlijkheid later vandaag de laatste evacuatievluchten uit Afghanistan uitvoeren. Dat schrijven de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Broekers-Knol in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staat dat het vertrekplan van het ambassadeteam en de militairen in werking is getreden. Zij zullen met de laatste vluchten vertrekken.

De bewindslieden noemen het stoppen van de evacuaties "een pijnlijk moment omdat ondanks alle inspanningen van de afgelopen periode mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven".

Kaag, Bijleveld en Broekers-Knol schrijven dat de Verenigde Staten de Nederlanders hebben geïnformeerd dat ze moeten vertrekken. In een toelichting zei Kaag vanochtend dat er grote veiligheidsrisico's zijn op de luchthaven. "Men spreekt van dreiging van een terreuraanslag."

Nederland riep vanochtend evacués in Kabul al op niet meer naar het vliegveld te komen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken was het bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad te gevaarlijk geworden en waren de poorten van het vliegveld gesloten. Mensen werd toen opgeroepen naar een veilige locatie elders te gaan.

Drie bussen

Eerder lukte het drie bussen met Nederlanders om het internationale vliegveld van Kabul binnen te komen. De bussen moesten meer dan 24 uur wachten bij een van de ingangen van de luchthaven, voor ze tot het terrein werden toegelaten.

In de bussen zaten in totaal zo'n 120 mensen, allemaal met een Nederlands paspoort, meldt een bron die contact heeft met inzittenden. Volgens Kaag wordt iedereen die al op de luchthaven is verder geholpen en op een vliegtuig gezet. Maar er kan nu niemand meer bij komen. Ze zei dat Nederland in deze periode in totaal 1500 mensen heeft kunnen evacueren.

De minister weet niet hoeveel mensen achterblijven in Afghanistan. "De lijsten groeien nog steeds en er is ook nog een groot aantal Nederlanders en hun gezinnen. Wij kijken nu met bondgenoten hoe we hen verder kunnen bijstaan". Volgens Kaag blijft het de inzet om iedereen die recht heeft op terugkeer of evacuatie te helpen. Ze zei dat ze daar nauw contact over heeft met de Britten, Duitsers en Fransen.

'Zeer, zeer betrouwbare informatie'

De Amerikaanse, Britse en Australische autoriteiten deden ook een oproep om niet meer naar het vliegveld te komen. Burgers die nog bij het vliegveld waren, werd gevraagd weg te gaan. De situatie bij de luchthaven is de afgelopen dagen en uren steeds chaotischer en gevaarlijker geworden.

De Britse minister van Defensie Heappey zegt dat er "zeer, zeer betrouwbare informatie" is over een dreigende aanslag op het vliegveld.

Kijk hier naar zijn verklaring: