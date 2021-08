Ook voor Kenin geen deelname aan US Open na positieve coronatest

"Gelukkig ben ik gevaccineerd en zijn mijn symptomen relatief mild", schreef de 22-jarige Kenin op haar Twitter-pagina. "De komende weken wil ik weer helemaal gezond worden en ga ik me voorbereiden op de toernooien in het najaar. Ik wens alle spelers veel geluk in New York."

Sofia Kenin heeft zich afgemeld voor de US Open die volgende week beginnen. De Amerikaanse tennisster, de nummer vijf van de wereldranglijst, is positief getest op het coronavirus. Kenin haalde vorig jaar de achtste finales in New York, haar beste resultaat op de US Open tot nu toe.

Begin 2020 won de Amerikaanse tennisster haar eerste grandslamtitel door de Australian Open op haar naam te schrijven. Vorig jaar haalde ze ook de finale op Roland Garros.

Kenin speelde haar laatste wedstrijd dit tennisseizoen op Wimbledon, waar ze in de tweede ronde verloor van de Amerikaanse Madison Brengle. Sindsdien had ze last van een blessure aan een voet.

Geen Williams-zusjes in New York

Ook Venus Williams, die de US Open won in 2000 en 2001, zal komende week niet in actie komen in New York. Net als haar zus Serena, die kampt met een hamstringblessure, heeft Venus een blessure aan een been. Het is de eerste keer sinds 2003 dat beide zusjes niet meedoen aan het grandslamtoernooi in hun thuisland.