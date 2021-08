SU5, T62 en F46, hoe zit dat met al die codes bij de Paralympische Spelen?

Roeien paralympisch - TeamNL

De Paralympische Spelen zijn volop bezig. In Tokio strijden 73 Nederlandse paralympiërs met nog ruim 4.000 atleten om het eremetaal. Dat gebeurt op veel verschillende onderdelen, maar bovenal in tal van verschillende klassen: de zogenaamde classificatie. Hoe werkt die paralympische classificatie eigenlijk? We zetten een paar vragen voor je op een rij. Wat is classificatie? Paralympische atleten kennen een lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. Aan de hand van classificaties wordt de mate van beperking vastgesteld bij de sporter en aan welke sport hij of zij mee mag doen. Je komt in aanmerking voor een classificatie als je voldoet aan een van de door het International Paralympisch Comité (IPC) erkende beperkingen. Voorwaarde is wel dat de beperking invloed heeft op de specifieke sport waaraan de atleet mee wil doen.

De tien erkende beperkingen van het IPC - Verminderde spierkracht (door bijvoorbeeld een dwarslaesie)

- Beperking in de beweeglijkheid van gewrichten

- Amputaties van ledematen (als gevolg van trauma of ziekte)

- Significant verschil in beenlengte (aangeboren of als gevolg van trauma)

- Dwerggroei (achondroplasie)

- Hypertonie (zoals Cerebrale Parese, spasmen)

- Ataxie (verstoring van het evenwicht)

- Athetose (snelle, niet onderdrukbare onvrijwillige bewegingen)

- Visuele beperking (zowel in scherpte, gezichtsveld als (kleuren)waarneming)

- Verstandelijke beperking (gemeten IQ (<75), beperkte zelfredzaamheid)

Om ervoor te zorgen dat sporters met gelijkwaardige beperkingen tegen elkaar strijden en zo de competitie eerlijk te laten verlopen, worden sporters ingedeeld in verschillende classificaties. In Tokio staan er 22 sporten op het programma met in totaal 539 onderdelen. Niet elke sport heeft veel verschillende klassen, bij bijvoorbeeld het rolstoelbasketbal en de zitvolleyballers valt iedereen in dezelfde categorie en wordt er in één toernooi gestreden om de medailles. Atletiek, zwemmen en wielrennen daarentegen kennen logischerwijs wel verschillende klassen. Om die klasse-indeling aan te duiden wordt gebruik gemaakt van verschillende codes. SU5, T62 en F46? Hoe zit dat met al die codes? Wie de Paralympische Spelen volgt, ziet zo nu en dan bepaalde codes voorbijkomen. T20, F40 of SB8 en SM11. Hoe zit dat eigenlijk met al die codes? Vooral in het atletiek en bij het zwemmen barst het van de verschillende classificaties.

De Braziliaanse zwemmer De Faria Di mist zijn rechter onderarm - Reuters

Atletiek kent klassen aangeduid met de letters T (track) en F (field) gevolgd door een cijfer. Hoe lager het cijfer, hoe groter de beperking. Fleur Jong loopt onder andere de 100 meter en is geclassificeerd in T64, haar beide onderbenen zijn geamputeerd waardoor ze op blades rent. Landgenoot Nienke Timmer loopt eveneens de 100 meter, maar komt Jong niet tegen. Zij valt door haar spasmen in de klasse T35 en die strijdt niet tegen T64. Net als de atletiek kent het zwemmen ook veel verschillende klasse-indelingen. Er staan maar liefst 146 medaillewedstrijden op het programma in Tokio, bij de Olympische Spelen deze zomer waren dat er 37.

Fleur Jong tijdens een training voor de Paralympische Spelen. - ANP