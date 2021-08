Wekdienst Tokio: goud bij baanwielrennen, zwemploeg breekt record na record

Wekdienst Tokio Dag 2 - NOS

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. Op de tweede dag van de Paralympische Spelen heeft de Nederlandse ploeg de goede lijn van woensdag door weten te zetten. Bij het baanwielrennen wonnen Larissa Klaassen en piloot Imke Brommer goud op de 1.000 meter tijdrit. Klaassen, die in Rio de Janeiro in 2016 zilver won, lag na de race verslagen en uitgeput op de grond. "Het doet zeer, maar zo goed zeer heeft het nog nooit gedaan", reageerde de kersverse paralympisch kampioene. Bekijk hieronder de race van Klaassen en Brommer in Tokio (beelden zijn met Engels commentaar).

Bekijk hier de gouden baanwielrenrace van Klaasen en piloot Brommer - NOS

Bij het zwemmen kwamen liefst zes Nederlanders in actie. In de heats wist iedereen zich te kwalificeren voor de finales en dat ging niet onopgemerkt in het Aquatics Centre in Tokio. Chantalle Zijderveld, woensdag goed voor zilver op de 50 meter vrije slag, zwom op de 100 meter schoolslag een wereldrecord (1.11,23). Zij komt later vandaag in actie in de finale en treft daarin landgenote Lisa Kruger die een heat eerder een paralympisch record zwom. Om 11.40 uur start de finale van de 100 meter schoolslag met de twee Nederlanders.

Zijderveld zwemt wereldrecord en zet de toon voor strijd met Kruger - NOS

Liesette Bruinsma had het wereldrecord (5.02,19) op de 400 meter vrije slag al in handen, maar zwom vandaag in de heats ruim acht seconden langzamer (5.10,33). Daarmee schreef ze wel het paralympische record op haar naam, maar een heat later klokte de Amerikaanse Anastasia Pagonis een tijd van 4.58,40 en snoepte daarmee het record van Bruinsma af. Ook Rogier Dorsman (400 meter vrije slag), Thomas van Wanrooij (100 meter rugslag) en Tim van Duuren (100 meter schoolslag) bereikten de finales. Vanaf 10.00 uur beginnen de finales met de Nederlandse zwemploeg, via deze livestream zijn de prestaties en wie weet wel een medailleregen live te volgen.

Verder nog vandaag De rolstoelbasketbalsters vervolgen hun jacht in het basketbaltoernooi op de felbegeerde gouden medaille. Na de overwinning van woensdag op de Verenigde Staten wacht om 13.30 uur China. De wedstrijd is te volgen via deze livestream. Ook tafeltennisster Kelly van Zon komt weer in actie. Gisteren was de tweevoudig paralympisch kampioene in drie games klaar met de Mexicaanse Claudia Pérez Villalba. Om 9.40 uur staat Van Zon tegenover Anne Barneoud uit Frankrijk. Voor dressuurruiters Sanne Voets en Frank Hosmar beginnen vandaag de Spelen. Voets betreedt om 10.50 uur met haar paard Demantur het park in Tokio. Hosmar gaat om 13.30 uur van start met Alphaville. Die wedstrijden zijn te bekijken via deze livestream.