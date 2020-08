Pieter van den Hoogenband: de beste Nederlandse olympiër aller tijden

Toch maakte hij indruk met twee vierde plaatsen op de 100 en 200 meter vrije slag. "De sportman die ik toen was, daar zou ik nu een hekel aan hebben", zei hij daar later over. De passie was er wel, maar hij benutte zijn mogelijkheden nog niet.

Dat kleine Pieter een groot zwemtalent was, bleek al in zijn tienerjaren. Op de Spelen van Atlanta in 1996 was hij er als achttienjarig 'broekie' al bij. Bleu, benieuwd en zeker nog niet 100 procent gefocust op de training.

In Sydney was dat vier jaar later anders. Van den Hoogenband was inmiddels een bekende naam en had er alles aan gedaan om topfit in het zwemgekke Australië te verschijnen. "Ik was de beste en die medaille was gewoon voor mij", zo vertolkte hij jaren later zijn gevoelens in Sydney.

Op de 200 meter vrije slag hoopte iedereen in Sydney op thuisfavoriet Ian Thorpe. Maar in de halve finale gaf 'the Dutch Dolphin' met een wereldrecord al een schot voor de boeg bij de 'Thorpedo': 1.14,35.

In de finale noteerde de Nederlander nog eens exact dezelfde tijd, waarmee het goud binnen was. "Ik wist dat ik hard kon zwemmen, nu heb ik het laten zien", sprak de olympisch kampioen, gevolgd door een welgemeend: "Teringjantje!"