Wekdienst 26/8: Kort geding over GP Zandvoort • Protest tegen lhbti-geweld Amsterdam

wekdienst 26 aug - ANP, bewerking NOS

Goedemorgen! In Haarlem buigt de rechtbank zich over de Grand Prix in Zandvoort, in een kort geding dat is aangespannen door een milieu-organisatie. En in Amsterdam wordt gedemonstreerd tegen lhbti-geweld.

Het weer: er is veel bewolking, met soms motregen. Later vanuit het noorden opklaringen en in het oosten mogelijk een buitje. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noorden.

weer - Weerplaza

luchtkwaliteit - NOS