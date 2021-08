'Qatar moet dood van arbeidsmigranten beter onderzoeken'

Volgens de mensenrechtenorganisatie geeft Qatar routinematig overlijdensaktes af voor arbeidsmigranten en worden zonder degelijk onderzoek als doodsoorzaak een hartstilstand of "natuurlijke oorzaken" genoemd. "Deze vage termen zeggen niks over onderliggende oorzaken. Hierdoor wordt nabestaanden de mogelijkheid ontnomen om erachter te komen wat er met hun geliefden is gebeurd en kunnen zij ook geen compensatie krijgen van de autoriteiten van Qatar", stelt Amnesty.

De overheid van Qatar onderzoekt zelden de doodsoorzaak van overleden arbeidsmigranten, terwijl deze vaak zijn omgekomen door extreme hitte of onveilige werkomstandigheden. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. "Doordat de onderliggende oorzaken niet is onderzocht, negeren de Qatarese autoriteiten waarschuwingssignalen die, indien aangepakt, levens kunnen redden", zegt directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty Nederland.

Een van hen is de Nepalees Yam Bahadur Rana, die als beveiliger op het vliegveld lang in de zon moest zitten en vorig jaar tijdens zijn werk overleed. Zijn weduwe Bhumisara Rana: "Ik heb het gevoel dat hij een hartaanval heeft gehad door de droogte en de hitte, want ik heb nooit gehoord dat hij ziek was."

Voor het onderzoek In the Prime of their Lives (In de bloei van hun leven) analyseerde Amnesty de overheidsgegevens van duizenden omgekomen arbeidsmigranten en achttien overlijdensaktes. Ook sprak de organisatie onder anderen met medische experts en familieleden van zes omgekomen arbeidsmigranten. De mannen uit Bangladesh en Nepal waren allemaal tussen de 30 en 40 toen ze overleden.

De KNVB maakte gisteren bekend dat secretaris-generaal Gijs de Jong deze week in Qatar is om aandacht te vragen voor de positie van arbeidsmigranten. Volgens de voetbalbond is besloten tot deze reis na overleg met mensenrechtenorganisaties.

De afgelopen jaren verschenen vaker kritische rapporten over de arbeidsomstandigheden in Qatar. Zo meldde The Guardian begin dit jaar dat bij de aanleg van de stadions voor het WK van eind volgend jaar al meer dan 6500 arbeidsmigranten waren omgekomen .

In het nieuwe rapport wijst Amnesty erop dat de temperaturen in Qatar oplopen tot 40 graden en dat arbeidsmigranten vaak lange werkdagen maken en lichamelijk zwaar werk verrichten.

De autoriteiten in Qatar hebben de afgelopen jaren wel maatregelen genomen. Het is al langer verboden om in de heetste maanden midden op de dag te werken. In mei is dit verbod uitgebreid en kregen werknemers het recht om te stoppen met werken als ze zich zorgen maken over hittestress.

Te vrijblijvend

In het Amnesty-onderzoek zegt David Wegman, gezondheids- en veiligheidsexpert in de bouwsector, dat de nieuwe wet weliswaar een verbetering is, maar dat de regels nog te vrijblijvend zijn.

Amnesty roept de autoriteiten van Qatar op om deze wetten nog verder aan te scherpen. Ook dringt de organisatie aan op beter onderzoek naar de doodsoorzaken en ruimere compensatie voor nabestaanden. "Qatar is een van de rijkste landen ter wereld en het kan zich niet alleen veroorloven om veel beter te doen, het is ook verplicht om dat te doen", zegt Amnesty-directeur Oudshoorn.