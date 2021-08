Champions League-debutant FC Sheriff voegt zich bij mogelijke Ajax-tegenstanders

FC Sheriff is de 24ste en laatste club met wie Ajax rekening moet houden in de Champions League. De kampioen van Moldavië, die debuteert in het hoofdtoernooi, plaatste zich woensdag ten koste van Dinamo Zagreb voor de groepsfase van het miljardenbal.

Ajax zit voor de loting, donderdag om 18.00 uur, in pot 3 met clubs als RB Leipzig, Atalanta Bergamo en Benfica, dat PSV uitschakelde. De plek in die pot betekent dat de Amsterdammers moeten vrezen voor twee loodzware tegenstanders; één uit pot 1 en één uit pot 2.