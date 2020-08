Dodental door grote aardverschuiving India opgelopen tot ruim 40

De aardverschuiving op een theeplantage deed zich voor in de vroege ochtend, waardoor veel mensen werden verrast in hun slaap. De oorzaak was de zware regenval die al dagenlang aanhoudt en ook de hulpverlening bemoeilijkt.

Het dodental als gevolg van een aardverschuiving vrijdag in de Indiase deelstaat Kerala, in het zuiden van het land, is opgelopen tot 43. Ruim 20 mensen worden nog vermist, gevreesd wordt dat zij door modderstromen zijn verzwolgen.

Door de moesson hebben verschillende regio's in India te kampen met langdurige hoosbuien. In het regenseizoen van juni tot september kan er evenveel regen vallen als in West-Europa in een heel jaar.

Meer landen getroffen

In India, Bangladesh en Nepal zijn de laatste weken ruim 300 mensen omgekomen. Ook Pakistan is zwaar getroffen; daar zijn de afgelopen dagen in verschillende delen van het land tientallen mensen om het leven gekomen. Door de hevige regenval zijn daar veel rivieren overstroomd.

Twee jaar geleden kwamen in hetzelfde gebied in Kerala honderden mensen om het leven door de zwaarste overstromingen in honderd jaar tijd.