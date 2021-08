KNVB-topman springt deze week in Qatar in de bres voor gastarbeiders

De roep om een boycot van het WK voetbal in Qatar is alom aanwezig, toch doet Nederland dat niet. Waarom niet, legden we in deze sportexplainer van maart 2021 uit.

De Jong: "Uiteraard moeten we ons nog kwalificeren voor het WK, maar het veranderen van een systeem dat al decennialang in die regio bestaat, heeft tijd nodig."

De Jong zal in Qatar met meerdere organisaties en personen spreken die invloed hebben op de positie van de gastarbeiders. De KNVB zegt op deze manier te willen bijdragen aan "duurzame veranderingen" in het land.

Dinsdag was De Jong namens de KNVB al bij een door de UEFA georganiseerde bijeenkomst in Doha, de hoofdstad van Qatar. Daar werd gesproken met de International Labour Organisation (ILO) over de laatste ontwikkelingen en drempels die de vooruitgang afremmen.

Eerder dit jaar werd bekend dat er in Qatar 6.500 gastarbeiders zijn overleden sinds het land elf jaar geleden het WK van 2022 kreeg toebedeeld. Dat leidde tot veel discussie of het WK wel in Qatar gehouden zou moeten worden.

Amnesty International riep de KNVB eind vorig jaar op zich nadrukkelijker uit te spreken tegen schendingen van de mensenrechten in Qatar. De hervormingen zijn vooral op papier en niet in de praktijk, zei de mensenrechtenorganisatie toen.

De Jong: "Sinds vorig jaar voeren we hier intensief gesprekken over binnen de internationale voetbalwereld, maar ook met de Nederlandse overheid, internationale vakbonden en mensenrechtenorganisaties. We willen zeker niet te vroeg juichen, maar door structureel met z'n allen de nadruk op verandering te blijven leggen, is er de afgelopen tijd al enige vooruitgang geboekt."

Werkgroep

Nederland is samen met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Zweden en Zwitserland onderdeel van de UEFA-werkgroep die zich in samenwerking met de FIFA richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar.

De Jong: "Qatar heeft de afgelopen drie jaar vooruitgang geboekt. Dat heeft alles te maken met het WK. De uitdaging is dat alle nieuwe wetten overal ook worden nagekomen, dus er is en blijft veel werk te doen. Door de dialoog te blijven voeren spelen de UEFA-werkgroep en de Europese bonden hier een ondersteunende rol in, maar ook bij de beoogde verdere ontwikkelingen in Qatar."