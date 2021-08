KNVB-topman De Jong is in Qatar om positie gastarbeiders te verbeteren

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB is deze week in Qatar in een poging de positie van de gastarbeiders die daar werkzaam zijn te verbeteren. Na overleg met onder meer mensenrechtenorganisaties heeft de KNVB besloten deze stap te zetten.

Eerder dit jaar werd bekend dat er in Qatar 6.500 gastarbeiders zijn overleden sinds het land elf jaar geleden het WK van 2022 kreeg toebedeeld. Dat leidde tot veel discussie of het WK wel in Qatar gehouden zou moeten worden.

Dinsdag was De Jong namens de KNVB al bij een door de UEFA georganiseerde bijeenkomst in Doha, de hoofdstad van Qatar. Daar werd gesproken met de International Labour Organisation (ILO) over de laatste ontwikkelingen en drempels die de vooruitgang afremmen.

Duurzame veranderingen

De Jong zal in Qatar met meerdere organisaties en personen spreken die invloed hebben op de positie van de gastarbeiders. De KNVB zegt op deze manier te willen bijdragen aan "duurzame veranderingen" in het land.

De Jong: "Uiteraard moeten we ons nog kwalificeren voor het WK, maar het veranderen van een systeem dat al decennialang in die regio bestaat, heeft tijd nodig."

De roep om een boycot van het WK voetbal in Qatar is alom aanwezig, toch doet Nederland dat niet. Waarom niet, legden we in deze sportexplainer van maart 2021 uit.