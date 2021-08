Nederlandse evacués al uren vast in bus: 'Er komen nu Taliban de bus in'

In Afghanistan is al ruim 24 uur een Nederlandse evacuatie-operatie bezig, maar die verloopt moeizaam. Een onbekend aantal Nederlanders zit in ieder geval in één bus te wachten, vlak bij het vliegveld. Maar ze komen niet verder. De evacués hebben geen Nederlandse militairen gezien, terwijl de Taliban duidelijk aanwezig zijn en zelfs een van de Nederlandse bussen binnenkomen.

Nieuwsuur heeft sinds gisteren contact met de evacués. Ze werden toen opgeroepen om zich te verzamelen op een locatie, die wij vanwege veiligheidsrisico's niet bekendmaken.

De evacués vertrokken in minstens vier bussen - met mensen uit verschillende landen - naar het vliegveld. In ieder geval één bus staat nog vast en van de andere bussen is niet bekend of ze aangekomen zijn bij het vliegveld.

"Niemand mag weten dat er veel mensen zijn hier binnen. In Afghanistan kan alles gebeuren. Er komt nu iemand naar me toe, die zegt dat ik mijn telefoon moet uitzetten", zegt een van de evacués in een spraakbericht.