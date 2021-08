Organisatie vroeg Chef'special om gratis bij Formule 1 te spelen

Prins Bernhard heeft de band Chef'special gevraagd om gratis op te treden tijdens de Formule 1 in Zandvoort. Dat heeft zanger Joshua Nolet gezegd in een video op sociale media. De Dutch Grand Prix, organisator van de Formule 1-race, erkent in een reactie dat aan een aantal artiesten is gevraagd om te komen optreden in ruil voor VIP-kaarten.

Nolet is ontstemd over het verzoek. In de video haalt hij uit naar het besluit van het demissionaire kabinet om meerdaagse festivals tot in ieder geval 1 september niet toe te staan. "Het was voor ons allemaal - de band, de crew, alle collega's - heel shitty dat alle festivals in september als sneeuw voor de zon verdwenen", zegt Nolet. Dat er uit Den Haag geen reactie kwam op de protestactie 'Unmute Us' van de entertainmentindustrie noemt de zanger van de populaire band pijnlijk.

Mede daarom is Nolet boos over de mail namens prins Bernhard, mede-eigenaar van het Circuit Zandvoort, met het verzoek om begin september gratis te komen optreden tijdens de Formule 1. Nolet: "Ze hadden precies nul euro voor Chef'special. Wel een paar vip-tickets misschien. Vip-tickets - who cares?"

In de video zegt Nolet dat hij niet de Formule1 wil bashen, maar wel boos is over "hoe er naar muzikanten gekeken wordt". Hij vindt het onterecht dat de Formule 1 mag doorgaan, maar meerdaagse festivals niet. "70.000 mensen op een meerdaags event in Zandvoort. Het voelt even niet meer eerlijk. Auw", sluit Nolet af.