Willems vindt nieuwe uitdaging bij kersvers Bundesliga-club Greuther Fürth

Jetro Willems vervolgt zijn loopbaan bij Greuther Fürth. De 27-jarige linksback was na zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt transfervrij en tekent voor twee jaar bij de kersverse Bundesliga-club.

Willems, die door Frankfurt in 2017 werd overgenomen van PSV, liep in januari vorig jaar een zware knieblessure op. De 22-voudig international speelde dat seizoen op huurbasis voor Newcastle United.

Sinds zijn blessure heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld. In januari keerde Willems weliswaar terug in de wedstrijdselectie van Eintracht Frankfurt, maar trainer Adi Hütter zette hem in de tweede seizoenshelft geen enkele keer in.

Justin Hoogma

Willems sloeg naar eigen zeggen in januari een aanbod om zijn contract te verlengen af omdat hij het gevoel had toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Die uitdaging werd dus Greuther Fürth, dat met Justin Hoogma nog een Nederlander onder contract heeft staan.

Greuther Fürth staat na twee speelronden vijftiende in de Bundesliga, met één punt.