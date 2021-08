Kabinet: opvang asielzoekers loopt bijna tegen grenzen aan

Het kabinet roept provincies en gemeenten op om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Ook zouden er meer woningen voor statushouders moeten komen, zodat die weg kunnen uit asielzoekerscentra.

Onder meer door de evacués uit Afghanistan dreigen de locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) binnen een paar weken tijd vol te raken, schrijven demissionair staatssecretaris Broekers-Knol en minister Ollongren in een brief aan gemeenten en provincies. Van de 29.000 plekken die het COA heeft, zijn er nu 27.000 bezet.

Als het niet lukt om meer plekken te creëren voor asielzoekers, of om huisvesting te vinden zodat mensen die al een verblijfsvergunning hebben kunnen doorstromen, is crisisopvang de enige oplossing die overblijft, schrijven de twee. "Daarbij kunt u denken aan het lokaal opvangen van personen op tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn."

Ongewenste druk

Het kabinet wil dat liever niet, omdat het lokaal leidt "tot een ongewenste druk op de samenleving". Dat kan het draagvlak voor de opvang van asielzoekers verminderen, is de vrees. "We willen daarom dit uiterst onwenselijke scenario samen met u absoluut voorkomen."

Op dit moment worden Afghaanse evacués op verschillende plekken opgevangen in noodlocaties. In het Gelderse Harskamp leidde dat gisteren tot fel protest, waarbij brand werd gesticht en mensen nationalistische leuzen riepen.

Overigens is het niet alleen de situatie in Afghanistan die leidt tot meer asielzoekers. Ook de omstandigheden in Libanon, Wit-Rusland en Turkije dragen bij. Verder melden zich veel zogenoemde nareizigers, schrijven de demissionaire bewindslieden. "Zij konden eerder niet reizen vanwege de internationale reisbeperkingen in verband met covid-19." Nareizigers zijn mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen.

Ollongren en Broekers-Knol vragen aan de provincies om uiterlijk in de tweede week van september met ideeën te komen.