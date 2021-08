Bijzondere ontmoeting op weg naar Tokio: 'Zelfde piloot bracht mij terug uit Afghanistan'

"Ik barstte in tranen uit, ik kreeg even de tijd om tot rust te komen en toen kwam hij naar me toe", zegt Chalmers. "Toen de piloot mijn naam op de passagierslijst zag, pakte hij zijn oude vlieglogboeken erbij."

Op de weg naar Tokio had de veteraan een zeer onverwachte ontmoeting. "'Meneer Chalmers, klopt het dat u in Afghanistan heeft gediend?', werd mij bij binnenkomst gevraagd.", zegt de presentator vanuit Japan die eerst nog dacht dat hij een upgrade zou krijgen.

Tien jaar geleden raakte de Schot JJ Chalmers zwaargewond in Afghanistan. Hij verloor een aantal vingers, en had ernstige verwondingen aan zijn elleboog, gezicht en been. Nu is hij succesvol sportpresentator, versloeg de Olympische Spelen voor de BBC en zit voor de Britse zender Channel 4 bij de Paralympische Spelen.

Ellis was een piloot in de Royal Air Force en vloog in 2011 een zwaargewonde Chalmers terug vanuit Afghanistan. "Door een bermbom kwam er een einde aan mijn carrière en raakte ik gehandicapt. Ik lag in coma en was een week bewusteloos."

"Het was fijn om een medeveteraan te spreken. Ik kwam meer te weten over toen ik bewusteloos was. Ik had geen hoe het eruit zag en wat er om mij heen gebeurd. Hij is ontzettend belangrijk voor mij geweest en ik heb hem nooit kunnen bedanken", aldus Chalmers die daar nu wel de kans voor kreeg.