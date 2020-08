Koelsystemen verpleeghuizen uitgevallen, bewoners in Rotterdam onwel

De koelinstallaties van een verpleeghuis in Rotterdam en een in Barendrecht zijn uitgevallen. Het gaat om verpleeghuizen van Humanitas: aan de Carnissedreef in Rotterdam en de Klarinetweg in Barendrecht, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In de Rotterdamse vestiging werden verschillende bewoners onwel door de hitte. Volgens de brandweer zijn in Barendrecht geen mensen onwel geworden, meldt Rijnmond.

De brandweer is zowel in Rotterdam als in Barendrecht uitgerukt om het dak nat te spuiten. Dat moet voorkomen dat het nog warmer wordt in de panden. In het verpleeghuis in Rotterdam zijn er inmiddels monteurs aanwezig. Op beide locaties is ook ambulancepersoneel om de mensen te verzorgen.

Coronagevallen

In het verzorgingshuis in Rotterdam wonen drie mensen die besmet zijn met het coronavirus. Zij worden naar een andere locatie verplaatst. Welke dat wordt, is nog niet duidelijk, zegt de Veiligheidsregio.