Gif op Duitse universiteit zat in waterflesjes en melkpakken

De slachtoffers werden maandag ineens misselijk nadat ze in een van de universiteitsgebouwen iets gedronken hadden. Volgens de Duitse krant Bild werden hun armen en benen blauw. Een 30-jarige student verkeerde in levensgevaar.

De Duitse politie weet met welk gif zeven mensen op de technische universiteit in Darmstadt zijn vergiftigd , maar wil er in het belang van het onderzoek niet meer over zeggen. Wel hebben ze bekendgemaakt dat de stof in waterflesjes en melkpakken zat in een of meer van de koffiecorners van een universiteitsgebouw.

De politie gaat ervanuit dat het gif tussen vrijdag en maandag in waterflesjes en melkpakken bij een of meer koffiecorners gestopt moet zijn. De substantie gaf het water en de melk "een sterke geur", aldus een politiewoordvoerder tegen de Duitse krant Die Zeit.

De vergiftiging wordt beschouwd als een poging tot moord. Er zijn 40 rechercheurs op de zaak gezet. Hartmann: "De staat van het onderzoek is niet anders dan gisteren: we hebben nog geen motief of verdachte. We spreken vandaag met veel getuigen."

"Gelukkig was het maar in één gebouw", is het gevoel dat leeft onder de studenten: