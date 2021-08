Letsch verwacht nieuw Europees spektakel Vitesse: 'Leuk voor fans, niet voor trainer'

"Ik geloof dat het in ieder geval weer een avond met veel intensiteit en vol vuur wordt", vertelde Letsch op een persconferentie een dag voor de wedstrijd. "Voor de toeschouwers zijn zulke wedstrijden geweldig, voor een trainer wat minder. Want drie tegengoals, dat moet natuurlijk geen gewoonte worden."

Donderdagavond is de return in Arnhem en Vitesse-coach Thomas Letsch hoopt dat het opnieuw een enerverende avond wordt.

Vitesse en Anderlecht maakten er vorige week een waar spektakelstuk van in de play-offs van de Conference League. Na 90 minuten en blessuretijd stond er een 3-3 eindstand op het scorebord, waarbij Anderlecht in de blessuretijd nog een penalty miste.

Letsch kan in ieder geval weer beschikken over Loïs Openda. De Belgische aanvaller was vorige week geschorst, vanwege de rode kaart die hij in de eerdere voorrondewedstrijd tegen Dundalk kreeg.

Letsch: "Dat is een voordeel. Vanwege zijn snelheid en diepgang is hij erg belangrijk voor ons. Bovendien spelen we nu thuis, dat moet ons het laatste zetje geven. Het is aan ons om de fans vanaf de eerste minuut achter ons te krijgen."

Verdedigers Jacob Rasmussen, Danilho Doekhi en Million Manhoef en reservedoelman Daan Reiziger zijn door blessures niet inzetbaar. Achter de naam van Julian von Moos, die woensdag tijdens de training geblesseerd raakte, staat nog een vraagteken.