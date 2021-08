Volleybalsters kloppen Zweden en gaan als nummer twee door op EK

De Nederlandse volleybalsters hebben zich in hun laatste groepswedstrijd op het EK verzekerd van de tweede plaats in de poule. In Cluj-Napoca won Oranje met 3-0 van nummer vier Zweden: 25-21, 25-20, 25-13.

Zaterdag wacht voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger in de achtste finales een duel met Bulgarije of Duitsland.

Neef van Guidetti

Zweden neemt voor het eerst sinds 1983 deel aan het EK en is slechts de mondiale nummer 46. De ploeg van Ettore Guidetti, een neef van voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti, deed Nederland (negende van de wereld) de zege zeker niet cadeau.

In de eerste twee sets ging het gelijkop en maakte Oranje in de slotfase pas het verschil, vaak met dank aan de klasse van Anne Buijs. In de derde set draaide Oranje op volle toeren, zeker blokkerend.