Sterspeler Madueke tekent nieuw PSV-contract ondanks buitenlandse interesse

PSV heeft sterspeler Noni Madueke met een vernieuwd contract beloond en met één jaar verlengd tot en met de zomer van 2025. Daarmee is het vrijwel uitgesloten dat de 19-jarige aanvaller deze zomer vertrekt uit Eindhoven.

Volgens technisch manager John de Jong van PSV was er de afgelopen periode veel buitenlandse belangstelling voor Madueke. Zo zagen onder meer Borussia Dortmund en Leicester City het wel zitten om het talent binnen te halen.

Uitstekend seizoen

Madueke maakt tot nu toe een uitstekend seizoen door met zes goals en één assist in negen officiële wedstrijden, al vertolkte hij woensdagavond tijdens de Champions League-uitschakeling van PSV tegen Benfica geen opvallende rol.

De Engelsman vertrok in 2018 transfervrij van Tottenham Hotspur naar PSV en is sindsdien aan een indrukwekkende opmars bezig. Madueke was afgelopen zomer met Engeland actief op het EK onder 21.

Bekijk hier een interview van september 2020, waarin Madueke vertelt dat hij het pad van Jadon Sancho (toen Borussia Dortmund, nu Manchester United) volgt.