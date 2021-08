Roglic klopt rivaal Mas op steile muur; voor Cort Nielsen zijn druiven zuur

De druiven waren zuur voor Magnus Cort Nielsen, die als vroege vluchter als eerste aan de steile slotkilometer begon, maar op het laatste nippertje werd bijgehaald. De rode leiderstrui blijft in handen van de Noor Odd Christian Eiking, die als tiende over de streep kwam.

Het was de tweede ritzege voor Roglic in deze Vuelta, na zijn winst in de tijdrit op de eerste dag.

De elfde etappe telde 'slechts' 133,6 kilometer over glooiende wegen door het binnenland van Andalusië, met de finish op de Muur van Valdepeñas de Jaén, met stukken van boven de 20 procent.

Cort Nielsen de sterkste van de vluchters

Na zo'n 35 kilometer koers vormde zich de vlucht van de dag, die uit vijf mannen bestond: Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural), Magnus Cort Nielsen (EF), Joan Bou (Euskaltel) en Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

Het peloton hield de voorsprong van de vluchters binnen de perken: meer dan twee minuten werd het niet. Tijdens de beklimming van de Puerto de Locubín, een niet al te lastige loper met een gemiddelde van 5 procent, viel de kopgroep uit elkaar. Cort Nielsen, winnaar van de zesde etappe, bleef als sterkste renner alleen van voren over.

Met een halve minuut voorsprong begon Cort Nielsen aan de steile slotkilometer. Maar waar hij het aanstormende peloton in de zesde etappe voor kon blijven, lukte dat dit keer niet.

Nadat de Deen was ingerekend, koos Mas voor de aanval in. Roglic leek even in de problemen, maar counterde snel en gaf Mas uiteindelijk het nakijken.