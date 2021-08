AZ-captain Koopmeiners heeft 'totaal nog niet naar die Conference League gekeken'

"We zijn het met elkaar eens dat er een hoop dingen beter hadden gekund", aldus Koopmeiners. "Maar er waren in die wedstrijden ook aanknopingspunten. En daarmee doel ik vooral op de hoeveelheid kansen die we hebben gecreëerd, En ook 100 procent kansen."

"Ik ben alleen maar bezig met die Europa League halen", onderstreept Koopmeiners nog maar eens. "Daar willen we in blijven spelen. Het liefst nog een stap hoger, maar dat is nu niet haalbaar."

Jansen: 'Het is inderdaad nog niet overtuigend geweest, met name in Waalwijk' - NOS

"Pavlidis op de paal tegen Celtic, Pavlidis ook onder andere tegen RKC", vult Jansen aan. "Maar het is inderdaad nog niet overtuigend geweest, met name in Waalwijk. Maar je moet Celtic ook niet onderschatten. Ze hebben behoorlijke spelers en in Schotland was het een geweldige atmosfeer, met 52.000 man op de tribune."

2-0 achter

"Het is rust en we gaan met een 2-0 achterstand die tweede helft in", schetst Jansen de zienswijze in Alkmaar. "We gaan de wedstrijd in om in ieder geval twee goals te maken."

Een al te doldrieste doelpuntenjacht dreigt dan. Met een rake Schotse counter die aan alle AZ-hoop een einde maakt, als doemscenario.

Jansen: "We hebben 90 minuten, plus wat blessuretijd, waarschijnlijk. Dus het is zeker niet de bedoeling om dat allemaal in het eerste kwartier te stoppen en te proberen dan al die wedstrijd over de streep te trekken. Mocht dat wel lukken, dan is dat mooi meegenomen. Maar we hebben 90 minuten."