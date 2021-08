Tijd dringt bij evacuaties Kabul: 'Alles moet door zelfde, hele dunne rietje'

Geheime ophaallocaties, geblindeerde bussen, commando's en helikopters. Landen grijpen naar steeds meer uiteenlopende middelen om mensen uit Afghanistan te krijgen. Daarbij dringt de tijd: zowel de Taliban als de VS lijken niet van zins de deadline van 31 augustus ook maar met een minuut te verlengen.

Ook Nederland worstelt met de kwestie. "Elk uur telt", schreef het demissionaire kabinet in een Kamerbrief over de evacuaties uit Kabul van Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. De Amerikanen maken zich klaar voor vertrek, de situatie rond het vliegveld wordt onoverzichtelijker en de onderhandelingsruimte met de Taliban slinkt. Wat kan Nederland nog doen?

Nationale aangelegenheid

Defensieminister Bijleveld zei vandaag dat het "heel ingewikkeld" wordt om na vrijdag nog mensen te evacueren. Dat verwacht ook Daan Brink, oud-officier van het Korps Commandotroepen. Hij runt zijn eigen bedrijf, waarbij hij mensen uit risicogebieden haalt. Als militair was Brink onder meer betrokken bij evacuaties uit Congo, Libanon en Ivoorkust.

Hij weet als geen ander hoeveel factoren een rol spelen bij dergelijke operaties. Brink: "Op papier is het een joint effort van verschillende landen, maar in de praktijk is zo'n evacuatie vooral een nationale aangelegenheid", zegt Brink. "In Libanon, in 2006, zaten we in de avond bijvoorbeeld nog met z'n allen te overleggen. De volgende ochtend waren er opeens vier landen weg. Er lag geen paperclip meer op de grond."

Daar komt bij dat Nederland als relatief kleine speler bij dergelijke megaoperaties sterk afhankelijk is van partners. In Afghanistan is dat voornamelijk Amerika, dat met duizenden militairen het vliegveld in Kabul controleert. Wat de Amerikanen de komende dagen doen, zal voor een groot deel bepalen wat er voor Nederland nog mogelijk is.

Zo verloopt het evacuatieproces: