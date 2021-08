Dit was de paralympische dag en we blikken vast vooruit op de nacht

Kruger - ANP

De kop van de zestiende Paralympische Zomerspelen is eraf. De eerste dag begon uitstekend voor de Nederlandse ploeg, met baanwielrenner Tristan Bangma en zijn piloot Patrick Bos die goud veroverden op de vier kilometer achtervolging. Maar er was meer eremetaal. Zwemster Chantalle Zijderveld, die zich in de ochtend had geplaatst voor de finale op de 50 meter vrije slag, lag lang op koers om haar paralympische titel te verdedigen, maar tikte uiteindelijk als tweede aan achter de Russin Anastasiia Gontar. Zijderveld dolblij met zilver Zijderveld klokte 27,42, vierhonderdste achter Gontar. Na afloop was de 20-jarige Zwijndrechtse dolblij met haar resultaat. "Ik was zo zenuwachtig, maar daar ga ik wel lekker op. Ik mis het goud op 0,04 seconde, maar met zilver ben ik blij. Laat die 0,04 dan maar zitten."

Bij het tafeltennistoernooi begon titelverdedigster Kelly van Zon haar paralympische missie op jacht naar haar derde goud. In 2012 en 2016 was Van Zon al goed voor de gouden plak. In de eerste partij versloeg ze de Pan-Amerikaans kampioene Claudia Pérez Villalba in drie games. Ondanks alle ervaring zat Van Zon vol zenuwen voor de wedstrijd. "Daar heb ik altijd last van. Ik moet groeien in het toernooi en ben dan ook blij dat het begonnen is." In laatste game op stoom De eerste twee games gingen nog moeizaam tegen de Mexicaanse (11-6 en 11-8). In het slot was Van Zon binnen vier minuten klaar: 11-5. "Na de eerste twee games raakte ik meer ontspannen en ging de schroom van me af. Dat moet ik zien vast te houden."

Donderdag wacht een nieuwe oranjegekleurde dag met vooral bij het zwemmen veel Nederlandse inbreng. Om 3.00 uur 's nachts beginnen de series en komen er zes Nederlanders in actie: Rogier Dorsman, Liesette Bruinsma, Chantalle Zijderveld, Lisa Kruger, Thomas van Wanrooij en Tim van Duren. Bruinsma was in Rio 2016 de koningin van de Spelen met maar liefst vijf medailles, waarvan twee gouden. Donderdag gaat ze als titelhoudster van start op de 400 meter vrije slag. Ook Kruger worden goede kansen toegedicht. Op de 100 meter schoolslag verdedigt ook zij haar titel, maar ondervindt ze hevige concurrentie van Zijderveld. Op de laatste twee grote toernooien bleek Zijderveld de snelste. Klaassen en piloot Brommer Rond diezelfde tijd van 03.00 uur 's nachts rijden baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer de 1.000 meter tijdrit voor een medaille. Klaassen, met piloot Brommer, was in Rio goed voor zilver en ook de laatste jaren succesvol op mondiale eindtoernooien.

Voor de rolstoelbasketbalsters wacht het tweede groepsduel. Na de overtuigende 68-58 overwinning op de Verenigde Staten is China de volgende tegenstander. Om 13.30 uur begint de wedstrijd. China won het eerste duel met 74-49 van Algerije. Tot slot gaat ook tafeltennisster Van Zon om 9.40 uur haar tweede partij spelen met de Franse Anne Barneoud als tegenstander. In de paardensport beginnen dressuurruiters Frank Hosmar en Sanne Voets aan de Spelen. Wil je weten welke Nederlandse paralympiërs er nog meer in actie komen? Het volledige programma van de Nederlandse paralympische equipe is te vinden op de website van TeamNL.