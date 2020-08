Verstappen pakt op Silverstone eerste overwinning van het seizoen

Het was voor Verstappen, die vorig jaar november in Brazilië zijn laatste overwinning boekte, zijn negende grandprixzege in zijn loopbaan.

Van vier naar drie

Verstappen was vertrokken vanaf de vierde startpositie, maar had voor de eerste bocht Nico Hülkenberg, de vervanger bij Racing Point van 'coronapatient' Sergio Pérez, al te pakken.

De Limburger pakte zelfs de leiding toen achtereenvolgens de vanaf poleposition gestarte Bottas en klassementsleider Hamilton na een kwart race naar de kant gingen om de slijtende mediumbanden te vervangen.

De op harde (en dus tragere maar langer meegaande) banden gestarte Verstappen wachtte tot halverwege de 52 ronden tellende race voordat hij zijn eerste pitstop pakte. Terug op de baan kwam hij vlak achter nieuwe koploper Bottas, maar nog vóór de op plek drie rondrijdende Hamilton terecht.

Beide Mercedessen stonden echter op oudere en inmiddels minder geworden banden. Het was voor de Red Bull-kopman, die zijn wedstrijd voortzette op mediumbanden, dan ook een koud kunstje om Bottas te passeren en de leiding te heroveren.

Bottas en Verstappen naar de kant

In ronde 32 doken zowel Verstappen als Bottas, de nummers één en twee in de race, de pit in. Ze kwamen beiden, en in dezelfde volgorde, op harde banden weer naar buiten. Ze moesten alleen Hamilton, die pas één keer naar de kant was geweest, nog voor zich dulden.

De vraag was wat de wereldkampioen, die een voorsprong van ruim tien seconden koesterde, zou gaan doen? Zou hij het aandurven om het bij die ene pitstop te laten? Tien ronden voor het eind kreeg Verstappen in ieder geval het sein van de Red Bull-leiding volle bak te gaan.

Hamilton toch ook naar pit

Kort daarop zocht Hamilton dan toch de pit op om verse banden onder zijn bolide te laten monteren en was Verstappen de nieuwe leider in de race, op iets meer dan vier seconden voorsprong op Bottas.

Hamilton reed daarna op verse banden in een lichte auto de snelste raceronde en had drie ronden voor het einde Bottas te pakken. Hij kwam echter niet meer in de buurt van Verstappen, die superieur naar een prachtige grand prix-zege reed.