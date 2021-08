Gehackt Haags mbo begint schooljaar met aangepaste lessen

De studenten van ROC Mondriaan in Den Haag kunnen maandag gewoon van start, maar de lessen moeten wel aangepast worden. Dat zegt een woordvoerder van de de mbo-school tegen Omroep West. Afgelopen weekend werd het ROC gehackt.

De hack werd gisteren ontdekt toen medewerkers op verschillende locaties van het ROC niet konden inloggen. Het systeem ligt nog steeds grotendeels plat, waardoor de inlogproblemen nog niet voorbij zijn.

De school heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de systemen te herstellen. "Om de omvang en impact van de hack in kaart te brengen en de systemen te herstellen heeft dat bedrijf geadviseerd systemen en bestanden tijdelijk onbereikbaar te maken", legt de woordvoerder uit.

"Deels konden we nog op losse devices werken, maar we hebben nu zelf de systemen helemaal stilgelegd. Daarna kunnen we het systeem weer veilig opnieuw opbouwen en online laten gaan."

Aangepast programma

Maandag start het studiejaar en dat zal ook op het ROC Mondriaan zo zijn, zegt de woordvoerder. De eerste dag na de zomervakantie is een introductiedag voor alle studenten. "De introductiedag op maandag gaat gewoon door en daarna gaan we lesgeven in aangepaste vorm", zegt de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder denken de scholen van het ROC na over een aangepast programma. "We kunnen minder een beroep doen op de computersystemen die we bij de lessen gebruiken, dus daar moeten we iets anders voor verzinnen."

De onderwijsinstelling heeft aangifte gedaan van de digitale inbraak. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht. Volgens Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft, gaat het hoogstwaarschijnlijk om een inbraak met gijzelsoftware. Computersystemen worden dan geblokkeerd totdat er losgeld is overgemaakt naar de hackers. Of hiervan echt sprake is bij het ROC, is onduidelijk. De onderwijsinstelling doet geen inhoudelijke mededelingen over de hack.