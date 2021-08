Noodbevel in Harskamp moet nieuwe ongeregeldheden rond komst Afghanen voorkomen

Burgemeester Verhulst van Ede heeft een noodbevel, een samenscholingsverbod en een alcoholverbod uitgevaardigd voor de omgeving van de legerplaats in Harskamp, waar de komende tijd 800 vluchtelingen uit Afghanistan worden opgevangen. De maatregelen moeten een herhaling van gisteravond voorkomen.

Toen demonstreerden zo'n 250 mensen tegen de komst van de Afghanen. Onder hen waren veel jongeren die alcohol bij zich hadden. Ze riepen leuzen als "Eigen volk eerst" en "Harskamp is van ons". Uiteindelijk greep de politie met honden in.

'Onacceptabel'

Verhulst schaamt zich voor de gang van zaken. "Natuurlijk is demonstreren een grondrecht. Dat iemand zorgen heeft en deze wil uiten, daar heb ik alle begrip voor. Maar echt niet op deze manier. Leuzen gerelateerd aan Auschwitz, het gooien van vuurwerk en het stichten van brand zijn onacceptabel."

Verhulst wijst erop dat de Afghanen uit een moeilijke situatie komen. "Zij hebben nu eerst rust nodig. Ik hoop toch op enige medemenselijkheid van de mensen die daar kwamen protesteren."

De betogers zeggen dat ze door de komst van de Afghanen overvallen zijn en dat ze overlast vrezen. Verhulst erkent dat hij nog niet alle vragen kan beantwoorden omdat de opvang in grote haast is geregeld.

Demonstreren bij de legerplaats in Harskamp is vanaf nu niet meer toegestaan. Op andere plekken mag nog wel worden gedemonstreerd, maar alleen als dat netjes gebeurt en zonder alcohol. De gemeente benadrukt dat de politie de menigte uiteen zal drijven als het weer uit de hand loopt.

Oproep aan ouders

De burgemeester noemt het zorgelijk dat de demonstranten zo jong waren. "Daarom ook mijn oproep aan hun ouders: ga eens in gesprek over Auschwitz en wat daar gebeurd is, ga eens in gesprek over oorlogsgeweld en wat dat kan betekenen. En bovenal aan de ouders van wie de kinderen daar stonden: houd je kind daar weg! Ze hebben daar echt niets te zoeken."

Verhulst is blij dat er onder de bevolking ook steun is voor de komst van de Afghanen. "Ik hoop dat iedereen zich realiseert wat het betekent als je als vluchteling je thuisland hebt achtergelaten en rust moet gaan vinden en wennen in een vreemd land."