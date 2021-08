Kledingakkoord Bangladesh opnieuw getekend, uitbreiding naar andere landen

Het Bangladesh-kledingakkoord dat volgende week afloopt is met een periode van twee jaar verlengd. In het nieuwe International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry staan afspraken tussen kledingmerken en vakbonden over het verbeteren van brand- en bouwveiligheid in kledingfabrieken. De belangrijkste vernieuwing is dat het akkoord naar andere landen dan Bangladesh wordt uitgebreid.

De deal kwam er in 2013, naar aanleiding van de ramp bij kledingfabriek Rana Plaza in de Bengaalse hoofdstad Dhaka. In april van dat jaar stortte een acht verdiepingen tellende fabriek in, waarbij 2500 mensen gewond raakten en meer dan 1100 mensen overleden. Het Bangladesh-akkoord moest voor een betere veiligheid voor de fabrieksarbeiders zorgen.

Het akkoord werd sindsdien twee keer verlengd en loopt op 31 augustus af, maar is nu dus opnieuw verlengd met nieuwe voorwaarden. Op 1 september wordt bekendgemaakt welke kledingmerken al hebben getekend. Ook na die datum kunnen merken zich nog aansluiten.