Canadese Jackson blijft uit greep peloton en wint eerste rit Ladies Tour

Alison Jackson heeft de eerste rit in de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De Canadese klopte na 134 kilometer koers tussen Zwolle en Hardenberg haar Franse medevluchtster Maëlle Grossetête nipt in de sprint.

Jackson sloeg als eerste renster een serieus gaatje en de Canadese kreeg even later gezelschap van Grossetête en Nina Buijsman. Ze werkten goed samen, maar het peloton leek de drie binnen schootsafstand te houden.

Buijsman moest haar medevluchters laten gaan in finale. Het peloton kreeg het gaatje echter niet gedicht en Jackson had in de sprint iets sterkere benen dan de Française.

Vos won proloog

Dinsdag werd de proloog gewonnen door Marianne Vos, die aast op haar vijfde zege in de Ladies Tour. In het algemeen klassement staat Vos nu tweede achter Jackson, in dezelfde tijd. Lorena Wiebes staat derde op 3 seconden.