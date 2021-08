2863 positieve tests, gemiddelde blijft stabiel

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2863 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 375 meer dan gisteren.

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Gemiddeld is het aantal positieve tests de afgelopen week niet significant gestegen, maar ook niet gedaald.