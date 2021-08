Senesi onvoldoende hersteld en mist uitduel van Feyenoord met IF Elfsborg

Marcos Senesi mist donderdagavond de uitwedstrijd van Feyenoord tegen IF Elfsborg in de play-offs om een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Argentijnse verdediger is nog onvoldoende hersteld van de blessure, die hij zondag in het thuisduel met Go Ahead Eagles opliep.

Het is nog niet bekend hoelang Senesi aan de kant staat. Hij is achtergebleven in Rotterdam.

Ruime voorsprong

Feyenoord verdedigt een voorsprong van 5-0 in Zweden. Trainer Arne Slot heeft de 17-jarige Mimeirhel Benita opgenomen in zijn selectie.

Justin Bijlow en Fredrik Aursnes zijn eveneens op het vliegtuig naar Zweden gestapt. Ze zijn echter niet inzetbaar. Bijlow moet een schorsing uitzitten. Aursnes is niet speelgerechtigd voor de voorronden van de Conference League.