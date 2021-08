Nog zes dagen transfermarkt: dit zijn de boodschappenlijstjes van de eredivisieclubs

David Neres, aanvaller van Ajax - ANP

Dinsdagavond om twaalf uur sluit de internationale transfermarkt. Veel clubs zijn al klaar met de zomerinkopen. Andere clubs zijn nog op zoek naar een handvol 'afvallers bij de topclubs'. Een overzicht van de boodschappenlijstjes én vertrekwensen van de eredivisieclubs. Ajax De Amsterdamse club zal proberen om de aankomende week nog spelers ergens anders onder te brengen. Met de komst van Steven Berghuis en de Deense aanvaller Mohamed Daramy is het druk op de flanken in Amsterdam, waar ook Antony vecht voor een plekje en aanvoerder Dusan Tadic zich thuisvoelt. Daarom hoopt de club David Neres nog te kunnen verkopen. Ook middenvelder Jurgen Ekkelenkamp zou nog weleens kunnen vertrekken. Met een contract voor nog maar één jaar zou dat voor Ajax ideaal zijn. Ekkelenkamp liet weten "in principe bij Ajax te blijven, maar dat kan natuurlijk veranderen." PSV In Eindhoven liet PSV-trainer Roger Schmidt duidelijk blijken dat de selectie de laatste week van de transfermarkt moet worden aangevuld met een paar fysiek sterke spelers. In zijn groep heeft hij zulke voetballers nu niet tot zijn beschikking. Na de uitschakeling door Benfica in de play-offs om een Champions League-ticket bleek ook dat PSV geen 'plan B' heeft.

PSV heeft Nathangelo Markelo definitief naar Nederland gehaald. Hij wordt door de Eindhovense club overgenomen van Everton. De 22-jarige verdediger speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij FC Twente. PSV meldt dat Markelo, die diverse nationale jeugdteams doorliep, dit seizoen uitkomt in Jong PSV.

De eerste gedachten voor versterkingen gaan daarbij al snel uit naar spits Luuk de Jong, al zal PSV door het mislopen van de Champions League ook inventief moeten zijn. De Eindhovenaren lopen door de uitschakeling miljoenen euro's mis. Dat weegt voor PSV, terug naar de weg omhoog, misschien nog wel zwaarder dan het sportieve aspect.

Luuk de Jong tijdens de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en Letland - ANP

Aan de andere kant hoopt PSV vleugelaanvallers en uitblinkers Noni Madueke en Cody Gakpo in Eindhoven te houden. Volgens Engelse media hebben zich de afgelopen weken al diverse topclubs gemeld voor Madueke. Die zullen alleen wel een flink bedrag moeten neertellen. 'Een bedrag dat met een vier begint', wordt in Eindhoven gefluisterd.

Feyenoord Arne Slot heeft bij koploper Feyenoord Mark Diemers en João Carlos Teixeira laten weten dat ze niet in zijn plannen voorkomen. Het duo mag de Kuip dus verlaten. Middenvelder Francesco Antonucci wordt mogelijk opnieuw verhuurd. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis in Volendam. Samen met technisch directeur Frank Arnesen hoopt Slot nog op een nieuwe spits. Bas Dost zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. De 32-jarige Dost is op het tweede plan beland bij Club Brugge en zou echt een buitenkansje kunnen zijn voor de Rotterdammers.

Valentín Castellanos (New York FC) slaat toe - AFP

In de zoektocht kijkt Feyenoord ook overzees, naar de MLS in de Verenigde Staten. Álvaro Barreal van FC Cincinnati - de club van trainer Jaap Stam - en Valentín Castellanos van New York City FC zouden opties zijn. Van de twee Argentijnen zou de laatstgenoemde het meest concreet zijn. AZ Na de toptransfers van Calvin Stengs, Myron Boadu en Marco Bizot wordt er bij AZ al wekenlang gekeken naar Teun Koopmeiners. De aanvoerder staat nadrukkelijk in belangstelling van onder andere Italiaanse clubs (AS Roma en Atalanta), maar hij speelt vooralsnog gewoon zijn wedstrijden in Alkmaar.

Owen Wijndal op de training bij Oranje - ANP

Na vorig seizoen leek ook linksback Owen Wijndal op de lijst te staan om een transfer te maken. Maar na zijn teleurstellende EK, waar hij zijn basisplaats verloor, keerde hij met een liesblessure terug bij AZ. Sindsdien heeft hij nog geen wedstrijd gespeeld en is het stil rondom de vleugelverdediger. Mocht Wijndal toch vertrekken, dan gaat AZ op zoek naar een vervanger.

Cambuur, Fortuna Sittard en RKC Bij de kleinere clubs in de eredivisie is er nog een hoop werk aan de winkel voor SC Cambuur en Fortuna Sittard. Cambuur-trainer Henk de Jong heeft al laten weten deze laatste week op zoek te gaan naar spelers die buiten de boot vallen bij topclubs. Deze zouden de Friezen dan kunnen huren. In elke linie zijn versterkingen welkom. Fortuna Sittard zal vooral op zoek gaan naar defensieve versterkingen. Tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente kon trainer Sjors Ultee slechts beschikken over vier verdedigers. Ook in algemene zin is de spoeling dun bij de Limburgse club. Ook RKC hoopt op het huren van afvallers bij de topclubs. Sparta probeert vooral de selectie intact te houden en wellicht twee versterkingen binnen te halen.

Heerenveen, NEC, Willem II en PEC Zwolle Bij sc Heerenveen zijn alle ogen gericht op Joey Veerman. De middenvelder staat open voor een transfer, maar vooralsnog is de vraagprijs van de Friezen te hoog voor veel clubs. Heerenveen is in iedere geval nog opz oek naar een aanvallende versterking. Mocht Veerman vertrekken, dan zal er naar een vervanger gekeken worden.

Joey Veerman - Pro Shots