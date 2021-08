Michiel van der Kuip nieuwe bondscoach beachvolleyballers

Michiel van der Kuip is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse beachvolleybalmannen. Hij is de opvolger van Victor Anfiloff, die per 1 november vertrekt.

Van der Kuip (51) was tussen 2007 en 2012 als coach één van de pioniers in het beachvolleybal in Nederland. Hij was de laatste jaren bondscoach in België. Hij bracht het duo Dries Koekelkoren/Tom Van Walle naar de top en hielp met de ontwikkeling van jonge beachvolleyballers.

"Ik ben vereerd om weer in mijn eigen land aan de slag te gaan", zegt Van der Kuip. "Er ligt een prachtige uitdaging voor ons richting de Olympische Spelen van Parijs. Beachvolleybal Team Nederland beschikt over opkomende talenten die al goed presteren en over ervaren atleten die tot de top behoren. De lat om te presteren ligt hoog in Nederland en dat is normaal in topsport."

Twee duo's naar Parijs 2024

Op de afgelopen Olympische Spelen deed namens Nederland één duo mee bij de mannen. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verloren in de achtste finales van de Noren Anders Mol en Christian Sørum, die uiteindelijk olympisch kampioen werden.