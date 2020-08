Feyenoord heeft in bijna lege Kuip weinig problemen met Sparta

Coach Dick Advocaat gunde bij afwezigheid van de geblesseerden Justin Bijlow, Steven Berghuis, Tyrell Malacia en Luis Sinisterra onder anderen talenten als Marouan Azarkan, Jordy Wehrmann, Crysencio Summerville, Lutsharel Geertruida en Wouter Burger een plek in de basis.

Feyenoord is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een 3-0 overwinning op Sparta. Vanwege de coronaregels waren er slecht 3.000 fans welkom bij de stadsderby in De Kuip. Alle toeschouwers moesten een mondkapje dragen.

Robin van Persie, nieuwe spitsentrainer bij Feyenoord , liet op Twitter zijn blijdschap blijken over het goede afwerken van Bozeník.

Ook Róbert Bozeník stond aan de aftrap en de Slowaakse spits liet zich snel gelden. Hij kopte een voorzet van Ridgeciano Haps binnen en maakte na een kwartier via de binnenkant van de paal ook de tweede goal.

Summerville maakte er in de 22ste minuut 3-0 van. De nieuwe aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers startten bij Feyenoord op de bank en vielen na rust in voor hun eerste minuten in het shirt van Feyenoord.

Aan de stand veranderde er ondanks enkele kansen in de tweede helft niets meer. Summerville en Sven van Beek vielen geblesseerd uit. FC Twente is over een week de volgende oefentegenstander van Feyenoord.