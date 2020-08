Advocaat baalt van lege Kuip: ‘Strand toch ook vol’

"Heel gek toch?!", zei Advocaat. "Als er 20.000 mensen op het strand zitten, kunnen er ook 20.000 in een stadion zitten op twee meter van elkaar. We zien graag mensen op de tribune."

Voor Advocaat is de lol er zo een beetje af. Hij kijkt ook minder voetbal op televisie. "Eerlijkheidshalve heb ik minder energie om te kijken dan bij normale wedstrijden. Het is saai, zonder beleving. Ik vind het zo lang duren."

Summerville maakte er in de 22ste minuut 3-0 van. De nieuwe aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers begonnen bij Feyenoord op de bank en vielen na rust in voor hun eerste minuten in het shirt van Feyenoord.

Aan de stand veranderde er ondanks enkele kansen in de tweede helft niets meer. Summerville en Sven van Beek vielen geblesseerd uit.

FC Twente is over een week de volgende tegenstander van Feyenoord in een oefenwedstrijd. "Ik hoop dat ze dan iets meer mensen kunnen binnenlaten", aldus Advocaat. "En hopelijk wordt er op een gegeven moment een vaccin gevonden en kunnen we weer op een normale manier leven. Daar zit toch iedereen op te wachten."