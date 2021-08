Ajax kan Onana komende week terugverwachten op trainingsveld: 'Fitter dan ooit'

Hij zegt dat er nog steeds gekeken wordt om Onana onder te brengen bij een andere club, maar geeft toe dat het allemaal erg ongewis is. Onana legt de lat hoog als het gaat om een nieuwe stap in zijn carrière. En dus groeit de kans dat hij gewoon bij Ajax blijft.

Onana mag namelijk vanaf 4 september weer aansluiten bij de groepstraining. Hoewel hij op 4 november pas weer wedstrijden mag spelen, heeft hij in juni te horen gekregen dat hij eerder in training mag.

Harry Kane, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé sieren de voorpagina's in de laatste dagen van de transferperiode. Maar rondom André Onana, van wie het toch wel duidelijk was dat hij Amsterdam zou verlaten, is het angstvallig stil. De geschorste doelman van Ajax leek op weg naar de uitgang, maar zoals het er nu uitziet, meldt hij zich volgende week zaterdag weer op trainingscentrum De Toekomst.

Op 31 januari van dit jaar speelde hij zijn laatste wedstrijd, want op 5 februari werd hij voor 12 maanden geschorst . Op 10 juni werd bekend dat zijn schorsing met 3 maanden is teruggebracht en dat hij bovendien vanaf 4 september weer mag deelnemen aan groepstrainingen.

Bij de doelman werd na een 'out of competition' controle op 30 oktober vorig jaar het middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. Volgens Onana werd hij destijds positief bevonden omdat hij per ongeluk een pilletje van zijn vrouw had gepakt, terwijl hij een aspirine wilde gebruiken. Dat pilletje bevatte het verboden middel.

De inmiddels 25-jarige doelman is in de zomer van 2022 transfervrij. Voor Ajax-trainer Erik ten Hag is een aflopend contract geen reden om hem niet op te stellen. "Onana is een keeper die voor ons altijd uitstekend heeft gepresteerd, zich super heeft ontwikkeld en een fijne persoonlijkheid is. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkomt. De beste gaat keepen", zei de oefenmeester deze zomer bij het trainingskamp in De Lutte.

En dus kan het voor Onana juist interessant zijn om zijn contract gewoon uit te dienen. Er is een grote kans dat hij weer gaat spelen bij Ajax en hij heeft na het seizoen de clubs voor het uitkiezen. Een luxepositie.

Salou

Onana, die de laatste maanden alle interviewverzoeken naast zich neer heeft gelegd, is momenteel in het Spaanse Salou. Hij traint daar individueel met Yvan Castillo, die hem vanaf het begin van zijn schorsing helpt om fit te blijven. "Hij is fitter dan ooit", aldus manager Jordi Pasqual. "Hij traint elke dag en is klaar om weer op het veld te staan."

Komende week - op de planning staat 3 september - komt Onana naar Amsterdam. Ook als er onverwachts toch nog een club komt voor de doelman, zal hij in de hoofdstad nog wat zaken moeten afhandelen.