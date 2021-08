Serena Williams niet op US Open vanwege hamstringblessure

Tennisster Serena Williams doet dit jaar niet mee aan de US Open, het toernooi dat ze al zes keer won. De Amerikaanse is nog niet hersteld van de hamstringblessure die ze opliep tijdens Wimbledon in juni.

"Na zorgvuldige afwegingen en op advies van mijn artsen en medische team, heb ik besloten me terug te trekken uit de US Open om mijn lichaam volledig te laten genezen van een gescheurde hamstring", meldt de 39-jarige tennisster op sociale media.

Glijpartij op Wimbledon

Op Wimbledon gleed ze tijdens haar partij in de eerste ronde uit en moest ze huilend opgeven. Sindsdien kwam ze niet meer in actie.

Williams won tot nu toe 23 grandslams - waarvan de laatste in 2017 - en is op jacht naar nummer 24. Dat zou haar op gelijke hoogte brengen met recordhoudster Margaret Court. Williams staat momenteel op de 22ste plaats op de wereldranglijst.

Ook bij de mannen zijn een aantal grote namen afwezig. Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem zijn er niet bij vanwege blessures.