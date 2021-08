Minder animo in Limburg voor hoogwatergift Giro 777 dan verwacht

Het aantal gedupeerden van de overstromingen in Limburg dat een aanvraag heeft gedaan voor een gift van Giro 777, is veel lager dan verwacht. Er werd rekening gehouden met 8000 aanvragen, maar er blijken maar 1500 mensen zich te hebben gemeld.

Mensen met waterschade konden een gift van 1000 euro per woning krijgen. Het Rampenfonds, dat Giro 777 beheert, verwachtte zo'n 8000 giften uit te keren. Vorige week werd die schatting al fors naar beneden bijgesteld. Nu blijkt dus dat het werkelijke aantal rond de 1500 ligt, schrijft 1Limburg.

Dat er minder mensen dan gedacht van de regeling gebruikmaken, betekent niet dat er ook minder schade is dan gedacht. Niet alle gedupeerden kwamen in aanmerking voor de gift. Vereiste was dat het water tot plinthoogte of hoger heeft gestaan. Een ondergelopen kelder was daardoor uitgesloten.