PSV wint ook tweede oefenwedstrijd onder Schmidt

PSV heeft ook de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Roger Schmidt met een 3-0 overwinning afgesloten. Cody Gakpo opende tegen KFC Uerdingen 05, uitkomend in de Derde Bundesliga, in de eerste helft de score en na rust was Sam Lammers twee keer trefzeker.

Gakpo bekroonde een actie in de elfde minuut met een doelpunt. In de tweede helft stond een geheel ander PSV-elftal binnen de lijnen. Onder hen was Sam Lammers. De spits kapte zich een kwartier voor tijd vrij en schoot met links de 2-0 binnen. Enkele minuten later maakte Lammers na een een-twee met Richie Ledezma zijn tweede goal.