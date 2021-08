Nog niet fitte Rojer moet Davis Cuptrip naar Uruguay laten schieten

Jean-Julien Rojer zal volgende maand niet met de Nederlandse tennisploeg afreizen naar Uruguay voor de strijd om de Davis Cup.

Rojer testte vorige maand tijdens de Olympische Spelen positief op het coronavirus. Hij werd in Tokio overgebracht naar een speciaal quarantainehotel en kon pas veel later dan de rest van de tennisploeg huiswaarts keren. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Topfit

"Rojer wil zich focussen om eerst weer topfit te worden en het restant van het tennisjaar goed af te sluiten", verklaart captain Paul Haarhuis. "Daar past een zware trip met het wisselen van ondergrond minder goed in, wat ik heel goed begrijp. Met Matwé Middelkoop hebben we een volwaardige vervanger."

Voor de trip selecteerde Haarhuis verder Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Robin Haase en Wesley Koolhof.

Als Nederland half september Uruguay verslaat, bereikt de ploeg de Davis Cup Qualifiers, in het voorjaar van 2022. De winnaars van de Qualifiers bereiken de Davis Cup Finals, eind 2022.