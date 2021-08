Overvallers waardetransport Amsterdam ontkennen schieten op de politie

In Broek in Waterland staken de overvallers hun auto's in brand en probeerden ze over te stappen. Uiteindelijk konden ze in een weiland worden ingerekend door agenten. Een ander werd bij Rotterdam van de weg gehaald.

Het transport had voor 67 miljoen euro aan waarde aan boord, waarvan de overvallers een deel meenamen in verschillende auto's. Daarna begon een "wildwestachtervolging" met de politie.

Op 19 mei werd bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam een waardetransport overvallen dat onder andere goud kwam ophalen. Medewerkers werden bedreigd met vuurwapens en een mes en met tiewraps vastgebonden. Buiten schoot een overvaller in de lucht om voorbijgangers op afstand te houden.

Zes mannen uit Frankrijk en België staan terecht voor de overval, die eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Twee verdachten waren bij de zitting aanwezig, maar wilden niets zeggen.

De buit van de gewelddadige roof in Amsterdam-Noord in mei bedroeg bijna vijftien miljoen euro, waarvan nog vier miljoen euro zoek is. Enkele daders zijn met dit bedrag aan edelmetalen ontkomen. Dat bleek vanochtend op een eerste zitting in de zaak bij de rechtbank in Amsterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er 13 momenten geweest dat de overvallers met automatische wapens op de politie hebben geschoten of daarmee hebben gedreigd. Zo werden agenten beschoten die bij een tankstation kogelwerende vesten aantrokken.

De officier van justitie sprak van "heldhaftig optreden" door de politie. Een van de verdachten, die gewond in het weiland lag, riep dat hij een bomgordel droeg. Daarop wierp een agent zich bovenop hem, om te ontdekken dat het niet waar was.

"Het is een traumatische ervaring geweest, ook voor ervaren politiemensen", zei de officier van justitie. "Zij zijn doodsbang geweest en het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen."

De verdachten ontkennen dat ze gericht op de politie hebben geschoten en zeggen dat was afgesproken om alleen met wapens te dreigen en in de lucht te schieten. Enkele advocaten wijzen erop dat er ook geen kogelinslagen in politieauto's lijken te zijn. Zij vinden dan ook dat geen sprake is van poging tot doodslag, wat de verdachten ten laste is gelegd.

Andere verdachten

Volgens het OM hebben sommige verdachten eerder al overvallen gepleegd en was ook deze roof grondig voorbereid. In een appartement in Antwerpen spraken ze alles "van a tot z" door, bekeken ze beelden en werden spullen geleverd, zoals wapens, bivakmutsen en spijkers om banden van de politie lek te laten rijden.

Bij de overval waren vermoedelijk meer verdachten betrokken dan de zes die nu terechtstaan. Een van de mannen heeft verklaard dat hij ook een vluchtauto heeft klaargezet in Diemen. Het OM denkt dat enkele daders zo met een deel van de buit konden ontkomen. Op dit moment probeert de politie nog om de voortvluchtige verdachten te traceren en de rest van de buit terug te vinden.

Verder doet de Rijksrecherche nog onderzoek naar geweld dat de politie gebruikte. Een van de overvallers werd doodgeschoten in een weiland bij Broek in Waterland. Een ander werd door een kogel in zijn been geraakt en door een politiehond gebeten.

De zaak gaat in november verder.