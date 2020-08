'Volgend jaar wél op vakantie? Misschien is de vliegmaatschappij dan failliet'

Vakantie vieren, dat gaat dit jaar wereldwijd anders dan voorgaande jaren. Door de coronacrisis blijven we dichter bij huis, zijn we gebonden aan maatregelen en hebben we soms ook minder te besteden. Wij volgden de afgelopen tijd mensen verspreid over de hele wereld om te zien hoe zij de pandemie ervaren. Lees hieronder hoe zij invulling geven aan de zomer.

Babak Aliabadi uit Iran is zelf reisleider, maar door alle maatregelen in het land staat die business een beetje stil. Iran was aan het begin van de pandemie een van de zwaarst getroffen landen. Aliabadi geeft toe dat hij, ondanks alle beperkingen en waarschuwingen, "stiekem" wel drie dagen op pad is geweest. "Ik heb me avontuurlijk gedragen en drie dagen gekampeerd in de provincie Gilan", vertelt de Iraniër. "Ik heb tijdens het kamperen alleen koeien en schapen gezien. Er waren geen mensen die ik kon besmetten." Toch heeft hij spijt van zijn kampeertrip. "Erg sociaal verantwoordelijk is het niet."

Fitness-coach Andrey Tkachov uit Wit-Rusland is al op vakantie geweest. "Een week geleden was ik nog in Turkije en ik keek enorm op van de strenge maatregelen. In het hotel werd je temperatuur gemeten en we moesten overal onze handen desinfecteren. De maatregelen zijn veel scherper dan in Wit-Rusland." Hij vindt dat zijn land meer moet doen tegen het virus. "Zolang hier geen lockdown geldt zullen andere landen hun grenzen sluiten. Zo wordt Wit-Rusland haast het pesthuis van Europa. Je hebt nu meer kans om besmet te raken in een Wit-Russische metro dan op een vlucht naar Turkije."

Voor sommigen is de coronacrisis reden om de vakantieplannen maar helemaal in de koelkast te zetten. Ondernemer Alisher Amanbaev uit Kirgizië ziet geen andere optie gezien zijn huidige economische situatie. Voor vakantie heeft hij niet genoeg geld. "We hebben besloten alle vakantieplannen maar te vergeten." Ondertussen probeert hij elke dag wat geld te verdienen. Hij weet dat er volgend jaar grote uitgeven aankomen. "Mijn kinderen moeten studeren en de universiteit staat vast niet toe dat je niet betaalt."

Ook de Braziliaanse Carmino Nardachionne jr. heeft definitief afscheid genomen van de vakantie dit jaar. "Alles moest helaas afgezegd worden. We zijn het uitstellen zat. Eerst stelden we het een maand uit, toen drie weken. Nu zeggen we: we stellen het een jaar uit." Brazilië kampt met enorme aantallen besmettingen, de teller nadert de drie miljoen. Ook zijn al meer dan 100.000 doden geregistreerd. En de piek is nog steeds niet in zicht. In het land worden momenteel twee gevorderde vaccins getest. Zolang er nog geen vaccin is voelt Nardachionne, die in het dagelijks leven leverancier van liften is, zich niet veilig genoeg om op reis te gaan. "Iedereen kan het coronavirus krijgen, dat geeft een onveilig gevoel. Het is een kwestie van toeval."

De Mexicaanse Ana Cris Chavez heeft haar vakantie ook uitgesteld. "Ik zou eigenlijk in maart op vakantie gaan in eigen land, maar dat kon natuurlijk niet doorgaan. Alles was toen ook gesloten. Het annuleren was op zich niet ingewikkeld, maar het kiezen van een nieuwe datum wel." Zou juli alweer kunnen? Of december pas? "Uiteindelijk heb ik voor februari volgend jaar gekozen. Maar of het dan kan doorgaan? Geen idee. Misschien is de vliegtuigmaatschappij dan wel failliet. De onzekerheid heeft momenteel de overhand. Niemand weet wat morgen brengt."

Een land als Japan doet er alles aan om de toerisme- en reisbranche niet te laten omvallen. De regering voert een campagne om de industrie te steunen, de zogenoemde GoTo-campagne, en geeft inwoners een flinke korting op binnenlandse reizen. "De regering raadt je aan om in Japan op vakantie te gaan en vergoedt de helft van de reiskosten. Maar dat geldt niet voor Tokio", zegt onderzoeker Keiichirou Ogawa. "Tokio heeft namelijk te maken met nieuwe besmettingen." Van de inwoners van de enorme stad wordt verwacht dat ze thuis blijven. Ook voor Ogawa, die in Tokio woont, zit er daarom geen vakantie in dit jaar. "We mogen niet weg, dus geen korting en geen vakantie."

Thuis blijven in de zomer is voor Irakezen niets nieuws, zegt Ali Riyadh die ambtenaar is. "Met ons inkomen kunnen we niet op vakantie en we krijgen er toch geen visum voor", zegt hij een beetje lachend. "Dus blijven we thuis of op zijn minst in de schaduw. Zwetend en al, want buiten is het soms wel 50 graden."