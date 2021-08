Ministers over evacuatie Kabul: na vrijdag ingewikkeld, niet iedereen kan mee

Minister Kaag denkt dat er "een grote zekerheid" is dat Nederland niet alle mensen uit Afghanistan kan evacueren die het kabinet wil. De demissionaire minister van Buitenlandse Zaken zei vanochtend dat de lijsten met mensen die zich aanmelden steeds langer worden. Haar collega Bijleveld van Defensie gaf aan dat zeer twijfelachtig is of er na vrijdag nog mensen uit Kabul kunnen worden opgehaald. Dat zou betekenen dat die operatie al voor de Amerikaanse deadline van 31 augustus moet stoppen.

Kaag wees erop dat er veel meer Nederlanders in Afghanistan zijn dan bekend was en ook dan je zou veronderstellen. "Er is al sinds jaar en dag een heel streng negatief reisadvies om naar Afghanistan te gaan", benadrukte ze.

De minister van Buitenlandse Zaken zei dat de chaos rondom het vliegveld van Kabul steeds groter wordt, omdat bij velen de paniek is toegeslagen. Volgens Kaag doet het kabinet er samen met vooral de Duitsers en de Britten "tegen de klok in" alles aan om zoveel mogelijk mensen naar het vliegveld te krijgen: "Elk individu dat we kunnen redden, daar staan we voor."

Evacuaties versnellen

Kaag zei verder dat ze samen met andere bondgenoten probeert de evacuaties uit Afghanistan te versnellen, nu de Amerikaanse president Biden vasthoudt aan vertrek van de Amerikaanse militairen op 31 augustus. Het kabinet overlegt met de bondgenoten hoe het ook na die datum bijstand kan blijven bieden.

Volgens Kaag heeft Nederland tot nu 1200 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. "We hebben ook een groot aantal mensen op de luchthaven kunnen krijgen met de bus, maar wel met heel veel problemen", verduidelijkte de minister.

Creativiteit

Gisteravond werd duidelijk dat Nederlandse speciale troepen in Kabul mensen ophalen om hen naar het vliegveld te brengen. Het kabinet wil daar om veiligheidsredenen niet te veel details over kwijt, maar minister Bijleveld van Defensie zei vanochtend dat zij "de mannen op de plek alle creativiteit heeft gegeven om te doen wat ze kunnen doen". Volgens haar moeten er nog honderden mensen worden geëvacueerd.

Bijleveld zei ook dat ze geen datum weet wanneer de operatie klaar moet zijn. Ze wees erop dat de Amerikanen er "een aantal dagen" voor nodig hebben om al hun mensen weg te krijgen. Maar de tijdsdruk is dus hoog: op de vraag of Nederland na vrijdag nog mensen kan evacueren, antwoordde ze dat dat heel ingewikkeld is.

Ook volgens de Belgische minister van Defensie kunnen landen na vrijdag geen evacués meer meenemen. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldt dat Duitsland daar ook van uitgaat. De Amerikanen zouden de vier laatste dagen van de maand willen gebruiken om hun eigen mensen te evacueren.

Demonstraties bij De Harskamp

Zowel Bijleveld als Kaag nam afstand van de demonstranten die gisteren protesteerden tegen de komst van honderden vluchtelingen op legerplaats De Harskamp. "Het is verschrikkelijk. Deze mensen moeten een keer naar naar de tv kijken om te zien wat er elders in de wereld gebeurt en hoe blij ze moeten zijn dat we hier vrij zijn", zei Bijleveld.

Kaag voegde eraan toe dat ze meer 'verwarmd' wordt door andere reacties: "Mensen die langskomen, die spulletjes afleveren, die laten zien dat we respect hebben en dat we er zijn voor mensen in nood. Dat zijn de Nederlandse waarden."